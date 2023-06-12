كندا تعلن السيطرة على بعض حرائق الغابات

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزيرة إقليمية أمس الأحد إن عدد حرائق الغابات التي اندلعت وخرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء كيبيك انخفض مع سيطرة رجال الإطفاء في المقاطعة الكندية على الحرائق في بعض المناطق.

وقالت مايتي بلانشيت فيزينا وزيرة الموارد الطبيعية في كيبيك للصحفيين إن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية انخفض إلى 44 من 72 يوم السبت، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية.

وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق ربيعية على الإطلاق، مع 431 حريقا نشطا حتى أمس الأحد، بزيادة خمسة عن يوم السبت، وفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات.

وبحلول اليوم الاثنين، من المتوقع أن يكافح حوالي 1200 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أكثر من 100 من فرنسا وبعض المقاطعات الأخرى، الحرائق في جميع أنحاء كيبيك.

وقالت بلانشيت فيزينا "بفضل الموارد التي حصلنا عليها من فرنسا ونيو برونزويك، أصبح الوضع أكثر أمانا"، مضيفة أن السلطات ليست مستعدة بعد لإعادة العديد من السكان الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم.

وتوقع أحد خبراء الأرصاد الجوية بالحكومة الاتحادية يوم السبت أن تهطل أمطار خفيفة على كيبيك يوم الثلاثاء في بعض المناطق التي تشتعل بها الحرائق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز