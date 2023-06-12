كيف يشكل تحالف «أوكوس» بيئة أمنية في «الهندي» و«الهادئ»؟

المصدر: (واشنطن - د.ب.أ)

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أسست الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في سبتمبر من عام 2021 اتفاقية «أوكوس» بهدف السماح لأستراليا بالحصول على غواصات ذات قدرات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ووفقاً لخبراء أمنيين، فإن هذا التحالف الثلاثي يهدف لمواجهة الصين.

تقول الباحثة لورين كان، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، إن اتفاقية أوكوس تهدف إلى شراكة استراتيجية بين أستراليا وبريطانيا وأمريكا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلفائها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وللشراكة الثلاثية، التي تبني على تعاونهما الأمني، ركيزتين، تدور الأولى حول اقتناء وتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية. وتدعو الثانية إلى تعاون واسع النطاق في القدرات المتقدمة والتكنولوجيا وتبادل المعلومات.

وتضيف لورين إن الركيزة الأولى من «أوكوس» تنصب على حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية مسلحة تقليدياً، وستعزز هذه الخطوة بشكل كبير قدراتها تحت سطح البحر. وتعد «أوكوس» مثالاً رئيسياً آخر على تعزيز أمريكا وحلفائها للتعاون الأمني بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لموازنة نفوذ الصين، وذلك في أعقاب جهود أخرى، مثل قيام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة (كواد) بوضع أساس «الردع المتكامل».

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