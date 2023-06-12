حرب أوكرانيا.. معارك ساخنة على جبهات «الهجوم المضاد»

المصدر: متابعة: أمجد عرار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الأوكراني أمس، استعادة قرية جنوب شرق البلاد وسط تأكيدات روسيا بأن قواتها صدت الهجمات في المنطقة، وتكريمها عدداً من العسكريين لدورهم في تدمير دبابات غربية، وإعلانها في الوقت ذاته إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

ونشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطعاً مصوراً يظهر جنوداً يرفعون علماً أوكرانياً على مبنى مدمر، وقالت «إنها قرية بلاهوداتني في منطقة دونيتسك الشرقية»، معلنة استعادة السيطرة على القرية، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن ميروسلاف سيمنيوك، المتحدث العسكري الأوكراني.

ووسط تضارب التقارير، يحذر قادة غربيون وأوكرانيون من الإفراط في التفاؤل. وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتقدان أن الهجوم المضاد قد يصبح نقطة تحول في النزاع، لكن ذلك «يعتمد في الكثير على النتيجة».

وتضيف: «ليس هناك شك في أن الخطوة العسكرية الجديدة ستؤثر على المناقشات حول الدعم المستقبلي لأوكرانيا، وكذلك النقاش حول كيفية ضمان مستقبلها»، لكن لا يزال من غير الواضح ما الذي ستعتبره الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا هجوماً مضاداً «ناجحاً». وتضيف «في السر، يعترف ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن إخراج جميع القوات الروسية غير مرجح».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المحاولات الأوكرانية لشن عمليات هجومية على محوري دونيتسك وزابوريجيا الجنوبيين خلال الـ24 ساعة الماضية باءت بالفشل. وأوضح فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا، أن بلاهوداتني، إلى جانب قريتين أخريين في زابوريجيا، تقع في «منطقة رمادية» من حيث من يسيطر عليها.

وفقاً لروغوف، استولت القوات الأوكرانية لفترة وجيزة على قرية أخرى في منطقة دونيتسك المجاورة، لكن القوات الروسية تمكنت من صدها سريعاً. وأفاد مدونون روس بأن أوكرانيا اخترقت لفترة وجيزة جزءاً من خطوط الجبهة الروسية.

تدمير دبابات

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت سبع دبابات ليوبارد ألمانية الصنع على الأقل وخمس عربات مدرعة برادلي أمريكية الصنع، وإنها صدت أكثر من عشر هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات رئيسية، ودمرت طابوراً من المركبات المدرعة التابعة للواء الهجوم الجبلي رقم 128 في منطقة زابوريجيا. وأضافت «خلال اليوم الماضي واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للقيام بأعمال هجومية في اتجاهات دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا».

وتقول وكالة رويترز إنه لم يتسن لها التحقق مما يذكره الجانبان، لكنها تحققت من مقطع فيديو يظهر طائرات مسيرة روسية تقصف دبابات داخلها جنود من أوكرانيا في منطقة زابوريجيا. ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصوراً في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

ومنح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أوسمة لبعض الجنود الروس الذين دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد وخمس عربات مدرعة أمريكية الصنع من طراز برادلي أثناء التصدي للهجوم المضاد. ومنح شويغو وسام (النجم الذهبي لبطل روسيا)، وهو أعلى وسام عسكري روسي، للجنود الذين دمروا دبابات ومدرعات معادية.

مهاجمة سفينة

على جبهة أخرى، قالت روسيا إن أوكرانيا قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بستة زوارق مسيرة عالية السرعة أثناء قيام السفينة بدوريات على خطين لأنابيب الغاز في البحر الأسود.

وكانت السفينة «بريازوفي» تنفذ ما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه «مراقبة للوضع وضمان استتباب الأمن على طول الطرق التي يمر خلالها خطا أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود». وأضافت الوزارة أن طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع كانت في المنطقة الوسطى من البحر الأسود وقت الهجوم.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط ست مقاتلات درون في منطقتي خاركيف وسومي على الحدود مع روسيا. وأضافت أن روسيا أطلقت 35 طائرة درون وثمانية صواريخ على أهداف في أوكرانيا، تتضمن أهداف بنية تحتية عسكرية ومهمة.

وقال حاكم مدينة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون عندما قصفت القوات الروسية قارباً كان ينقل أشخاصاً تم إجلاؤهم من أراضي غمرتها الفيضانات إلى المدينة بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز