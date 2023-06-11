أوكرانيا تعلن استعادة قرية من قبضة الجيش الروسي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الأوكراني تحقيق مكسب له ضد القوات الروسية، مشيراً إلى استعادة قرية بلاغوداتني جنوب شرقي البلاد.

وأكدت القوات البرية الأوكرانية، اليوم، عبر «فيسبوك»، تحرير بلاغوداتني، مؤيدةً ذلك بمقطع فيديو يُظهر جنوداً يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.

وقال فاليري شيرشين، المتحدث باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن «جبهة تافريا» التي شاركت في العملية، إن الاوكرانيين أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

وأضاف، متحدثاً عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من ألف نسمة قبل الحرب: «تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني».

وتقع هذه القرية عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو اسبوع.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى «عمليات هجومية مضادة» للجيش على الجبهة، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

من جهته، أكد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، أن الهجوم الأوكراني «بدأ»، لكن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أهدافها بعد أيام عدة من المعارك.

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