القبض على زعيمة اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجون

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت الشرطة القبض على الوزيرة الاسكتلندية الأولى السابقة، نيكولا ستورجون، في إطار تحقيق في ماليات الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية اليوم.

وأوضحت شرطة اسكتلندا أن امرأة، تبلغ من العمر 52 عاماً، اعتُقلت «كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل وماليات الحزب الوطني الاسكتلندي».

وقالت الشرطة إن «المرأة محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة اسكتلندا».

ولا تذكر شرطة المملكة المتحدة أسماء المشتبه بهم حتى يتم توجيه تهم إليهم، وحدَّدت بي بي سي ووسائل إعلام أخرى المرأة المعتقلة باسم ستورجون.

وألقي القبض، في السابق، على العديد من كبار شخصيات الحزب الوطني الاسكتلندي واستجوابهم في إطار التحقيق، ولم يتم توجيه اتهامات إلى أي منهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز