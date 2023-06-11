أطباء يكشفون تطورات حالة بابا الفاتيكان الصحية

المصدر: أ ف ب

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كشف أطباء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن تطورات جديدة لحالته الصحية.

وأوضحوا، في بيان مقتضب، اليوم، أنه يواصل تمضية فترة تعافيه بشكل منتظم، بعدما أجرى عملية جراحية في البطن، مؤكدين أنه لا يعاني الحمى وخضع لعلاج فيزيائي للجهاز التنفسي.

وذكروا أنه تناول الغداء مع جميع مساعديه من أطباء وممرضين وعناصر في درك الفاتيكان.

وخضع بابا الفاتيكان لعملية جراحية، بعد ظهر الأربعاء، تحت التخدير العام، استغرقت ثلاث ساعات، لإزالة التصاقات مؤلمة في جدار بطنه نتيجة عملية القولون التي أجراها في يوليو 2021.

وألغيت جميع لقاءات البابا مع الجمهور حتى 18 يونيو لإعطائه وقتاً للتعافي، ويضطر البابا، الذي خضع لجراحة في الرئة في سن الحادية والعشرين، إلى تخفيف برنامجه باستمرار بسبب مشكلات صحية.

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