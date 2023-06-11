الهند واليابان تتعرضان لهزتين أرضيتين

المصدر: د ب أ، أ ب

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تعرَّضت مناطق من الهند واليابان، اليوم، لهزات أرضية.

وضرب زلزال المنطقة الوسطى من ولاية آسام الهندية، اليوم.

وأوضح المركز القومي للزلازل في نيودلهي أن الزلزال، الذي وقع الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت الهند، بلغت قوته 3.6 درجات بحسب مقياس ريختر للزلازل.

ولم تصدر على الفور أي تقارير تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.

وذكرت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» الهندية، نقلاً عن بيان مركز الزلازل، القول إن الزلزال كان مركزه في مقاطعة سونيتبور الواقعة على الضفة الشمالية لنهر براهمابوترا.

من ناحية أخرى، هز زلزال بقوة 6.2 درجة، على مقياس ريختر، جزيرة هوكايدو الرئيسة في أقصى شمالي اليابان، اليوم.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية، كما لم تصدر تقارير عن مشكلات في المحطات النووية بالمنطقة، ولا عن انقطاع التيار الكهربائي ولا حركة القطارات السريعة التي تعمل شمالي اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال، الذي وقع الساعة 6:54 مساء حسب التوقيت المحلي، كان على عمق 136 كيلومتراً، وضرب الجزء الجنوبي الغربي من هوكايدو.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز معظم أنحاء الجزيرة، بما في ذلك مدينتا تشيتوزي وأتسوماتشو، مؤكدةً على المواطنين ضرورة مراقبة الزلازل القوية التي قد تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الانهيارات الأرضية.

وذكرت محطة «هوكايدو إتش. تي. بي. نيوز» الإخبارية أن خدمات القطارات وقطارات الأنفاق المحلية قد تأخرت، مشيرةً على أنه قد تم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتاً.

وأظهرت لقطات إخبارية شاشة عرض معلقة في سقف مطار هوكايدو، وهي تتأرجح قليلاً بسبب الزلزال.

وقال أحد السكان للمحطة التلفزيونية إن الهزة استمرت بين عشرين وثلاثين ثانية. كما شعر السكان في أجزاء من جزيرة هونشو شمالي البلاد، أكبر جزر اليابان حيث تقع العاصمة طوكيو، بهزة أرضية، غير أن طوكيو لم تتأثر.

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