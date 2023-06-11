5 قتلى بانفجار بمصنع للصواريخ في أنقرة

المصدر: (أنقرة - وكالات)

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كشفت وسائل إعلام تركية، وقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار.

وأفادت وكالة «إخلاص» التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات، في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع. وتصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار.

وتم إرسال عدد كبير من عناصر الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ وعناصر الإطفاء إلى مكان الحادث من أل تكثيف عمليات البحث والإنقاذ داخل المصنع. وأكد مسؤول أن انفجاراً وقع في مصنع للصواريخ والمتفجرات في تركيا، تسبب في مقتل خمسة أشخاص، بعد انهيار مبنى كانوا داخله. ووقع الانفجار في مجمع شركة الصناعات الميكانيكية والكيماوية المملوكة للدولة التركية، في ضواحي أنقرة، حسبما صرح الوالي «المحافظ» فاسيب شاهين للصحافيين.

وقال شاهين إن الانفجار كان على الأرجح بسبب تفاعل كيميائي أثناء إنتاج الديناميت. وقال إن النيابة العامة بدأت تحقيقاً رسمياً في الحادث.

وذكر تلفزيون «إن تي في» الخاص، أن دخاناً رمادياً شوهد يتصاعد من المجمع، بينما هرعت سيارات إسعاف وعربات إطفاء إلى المنطقة. وقال التقرير إن نوافذ المتاجر والمنازل في المناطق المجاورة، تحطمت بفعل قوة الانفجار. وذكرت المحطة أن أفراد الأسر هرعوا إلى المجمع، للحصول على أخبار ذويهم.

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