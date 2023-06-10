بوتين: المأساة في أوكرانيا ناجمة عن أحداث السنوات الماضية

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "المأساة الحالية" في أوكرانيا تعود إلى الأحداث السابقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مسؤولية ما يحدث تقع على عاتق كييف.

وقال بوتين في رده على أسئلة الصحفيين: "أريد أن أشير إلى أن هذه المأساة تعود إلى الأحداث التي وقعت في السنوات السابقة، والمسؤولية عنها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف، الذي يعتبر الانقلاب مصدر قوته الأساسي"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

يشار إلى أنه في الأول من يونيو الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيقدم لأوكرانيا "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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