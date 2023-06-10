5 قتلى في انفجار مصنع الصواريخ بتركيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤول إن انفجارا في مصنع للصواريخ والمتفجرات في تركيا تسبب في انهيار مبنى السبت، ما أسفر عن مقتل جميع العمال الخمسة بداخله.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 8:45 صباحا في مجمع شركة الصناعات الميكانيكية والكيماوية المملوكة للدولة في ضواحي العاصمة أنقرة.

وقال شاهين إن الانفجار كان على الأرجح بسبب تفاعل كيميائي أثناء إنتاج الديناميت. وقال إن النيابة العامة بدأت تحقيقا رسميا في الحادث.

وذكر تلفزيون ”إن تي في” الخاص أن دخانا رماديا شوهد يتصاعد من المجمع بينما هرعت سيارات إسعاف وعربات إطفاء إلى المنطقة.

وقال التقرير إن نوافذ المتاجر والمنازل في المناطق المجاورة تحطمت بفعل قوة الانفجار.

وقالت المحطة إن أفراد الأسر هرعوا إلى المجمع للحصول على أخبار عن ذويهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز