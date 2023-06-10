وكالة الطاقة الذرية قلقة بسبب تناقص مياه تبريد محطة زابوريجيا

المصدر: د ب ا

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أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بسبب تناقص مياه التبريد المتاحة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد تفجير سد كاخوفكا في نهر دنيبرو القريب.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "تراقب بعناية حالة السد المحيط بحوض التبريد الكبير بسبب الضغط المتزايد الناجم عن الفقد الهائل للمياه على جانبها الآخر".

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم أمس الجمعة، أن الوكالة التي نشرت مراقبين في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، تراقب الوضع عن كثب.

وأدى تفجير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الجنوبية يوم الثلاثاء، إلى تدفق كميات هائلة من المياه، ما أغرق العديد من المناطق الأوكرانية وتلك التي تسيطر عليها روسيا.

وتتدفق كميات هائلة من المياه من خزان كاخوفكا، وهي مشكلة خطيرة محتملة لمحطة زابوريجيا التي تقع في الطرف الشمالي من الخزان.

ويوم الخميس، كان العمل يسير بأقصى سرعة لتجديد احتياطيات مياه التبريد، ورغم إغلاق المفاعلات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مياه التبريد التي يتم ضخها عادة من الخزان.

وقال جروسي إن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ليست في خطر على المدى القصير، لكن الكارثة "تسبب صعوبات جديدة بالغة لمحطة زابوريجيا النووية في وقت أصبح فيه وضع السلامة والأمن النوويين هشا للغاية بالفعل ويحتمل أن يكون خطيرا خلال الصراع العسكري".

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