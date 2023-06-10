روسيا تستدعي سفير اليابان بسبب أوكرانيا

المصدر: (موسكو - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استدعت موسكو، أمس، سفير اليابان لديها، بسبب قرار طوكيو إمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه «تم إبلاغ الجانب الياباني بأن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تصعيد الأعمال القتالية، وإلى زيادة إضافية لأعداد الخسائر البشرية التي يتكبدها نظام كييف».

من جهتها، أفادت سفارة اليابان، بأن السفير لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكي، أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، بأن محاولات روسيا التنصل من مسؤولية عواقب الصراع «غير معقولة تماماً، وغير مقبولة إطلاقاً».

ونقلت السفارة اليابانية عن كوزوكي قوله: إن الهجوم الروسي على أوكرانيا، كمحاولة لتغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد، هو انتهاك واضح للقانون الدولي، وغير مقبول إطلاقاً.

يشار إلى أن اليابان أيدت فرض عقوبات غربية على روسيا، رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما تعهدت طوكيو مايو الماضي، تزويد كييف بنحو 100 مركبة للاستخدام العسكري، مثل: الشاحنات، بعدما قدمت من قبل معدات وقائية، كالخوذ، والسترات الواقية من الرصاص.

لكن موسكو قالت إن طوكيو تزوّد كييف بـ«مركبات مدرعة»، وأخرى تصلح للسير على كل التضاريس. إلى ذلك، تحظر قواعد الصادرات اليابانية على شركاتها بيع سلع وأسلحة قاتلة لدول أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز