بوتين: سننشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا يوليو المقبل

المصدر: عواصم - وكالات

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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، بأن بلاده سوف تبدأ نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا يوليو المقبل.

مؤكداً في الوقت نفسه أن الهجوم الأوكراني المضاد قد «بدأ»، لكنه «لم يحقق أهدافه» و«فشل»، وأن أوكرانيا لا تزال «تملك قدرات هجومية» رغم إخفاقاتها العسكرية.

جاهزية

وتفصيلاً، كشف بوتين لرئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع ثنائي في سوتشي (جنوب غربي روسيا)، أن بلاده سوف تبدأ نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو المقبل.

وقال «كما تعلمون، سيتم في السابع أو الثامن من يوليو إنجاز نقل المنشآت (التي تستقبل الأسلحة النووية)، وسنتخذ فوراً الإجراءات المتصلة بنشر الأسلحة المعنية على أراضيكم». فيما نقل بيان لـ«الكرملين» عن بوتين قوله «كل شيء يمضي حسب الخطة، كل شيء مستقر».

هجوم فاشل

في الأثناء، أكد بوتين أن «الهجوم المضاد»، الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر «بدأ» على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من «تحقيق أهدافها».

أضاف في فيديو بثه على «تليغرام» مراسل للتلفزيون الروسي العام: «يمكننا أن نؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية»، مردفاً أن المعارك مستمرة منذ 5 أيام لكن «القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة».

وشدد على أن «كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية»، مؤكداً أن الرد الروسي «سيستند إلى هذه الخلاصة».

في المقابل، رفضت أوكرانيا التعليق على «الهجوم المضاد»، الذي طال انتظاره، واتهمت روسيا بنشر أكاذيب بشأنه. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، إن الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ بالفعل.

نشر مؤقت

وفي ستوكهولم، قال رئيس الوزراء، ووزير الدفاع السويديان، أمس، إن بلدهما قد يسمح لحلف شمال الأطلسي «ناتو» بنشر قوات على أراضيه حتى قبل انضمام السويد رسمياً إلى الحلف.

وأضاف رئيس الوزراء، أولف كريسترشون، ووزير الدفاع، بال يونسون، «قررت الحكومة أن تجري القوات المسلحة السويدية الاستعدادات اللازمة مع الحلف، والدول الأعضاء، من أجل تيسير العمليات المشتركة في المستقبل».

وذكرا في مقال رأي بصحيفة «داجنز نيهتر»، اليومية، «الاستعدادات قد تشمل نشراً مؤقتاً للمعدات والجنود الأجانب على الأراضي السويدية. القرار يبعث برسالة واضحة إلى روسيا ويعزز دفاع السويد». وزادا أن روسيا سوف تظل في المستقبل المنظور، تهديداً للدول المجاورة، وإن حجم طموحات الرئيس فلاديمير بوتين الإقليمية غير واضح.

معارك ضارية

ميدانياً، ذكرت روسيا أن معارك عنيفة نشبت في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، وأكدت أنها صدت محاولات متكررة من الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية لاختراق الجبهة وشق صف قواتها.

وأبلغ كبار قادة الجيش، بوتين، بأن روسيا تمكنت من صدّ الهجمات بنجاح. وقال متحدث باسم مجموعة قوات «فوستوك» الروسية، إنه تم تدمير 13 دبابة أوكرانية في معارك بمنطقة زابوريجيا، وثمان في منطقة دونيتسك.

وأعلنت المجموعة اندلاع معارك بالمدفعية والطائرات المسيرة شارك فيها جنود المشاة. فيما لم يتسن لـ«رويترز» التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة. إلى ذلك، ذكر مدونون عسكريون روس، أن هناك معارك ضارية على جبهة زابوريجيا بالقرب من مدينة أوريكيف.

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