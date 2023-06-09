استقالة بوريس جونسون من البرلمان البريطاني

المصدر: أ ب

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يوم الجمعة استقالته كمشرع بعد إبلاغه بأنه سيعاقب بتهمة تضليل البرلمان.

واستقال جونسون بعد تلقيه نتائج تحقيق أجراه مشرعون بشأن تصريحات مضللة أدلى بها أمام البرلمان حول تجمعات في مقر الحكومة، في انتهاك لقواعد الإغلاق إبان الجائحة.

واتهم في بيان معارضيه بمحاولة طرده من المجلس.

واستقال جونسون من رئاسة الوزراء عام 2022 وسط عدد من الفضائح، لكنه ظل نائبا في البرلمان.

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