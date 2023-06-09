الصين: أمريكا تنشر الشائعات

المصدر: بكين - رويترز

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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن نشر الشائعات والافتراءات أسلوب معروف من الولايات المتحدة التي وصفتها بأنها امبراطورية القرصنة الإلكترونية، وذلك بعد تقرير إعلامي أفاد بأن بكين توصلت إلى اتفاق مع كوبا لإقامة مركز تنصت إلكتروني في الجزيرة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن مثل هذه المنشأة ستسمح لبكين بجمع بيانات الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، التي يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى مراقبة حركة السفن.

ووفقاً للصحيفة، قال المسؤولون الأمريكيون، إن كوبا والصين توصلتا لاتفاق من حيث المبدأ تدفع بموجبه الصين لكوبا عدة مليارات من الدولارات مقابل مركز التجسس.

وقال جون كيربي، الناطق باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الخميس، إن التقرير ليس دقيقاً، لكنه لم يفصح عما يعتقد أنه غير دقيق.

وقال وانغ ون بين، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: «كما نعلم جميعاً، نشر الشائعات والافتراءات أسلوب معروف للولايات المتحدة، الولايات المتحدة أيضا هي أقوى امبراطورية للقرصنة الإلكترونية في العالم وأيضا دولة كبرى في مجال المراقبة والرصد».

وسيثير التقرير شكوكاً حول زيارة للصين قال مسؤولون أمريكيون، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يخطط للقيام بها قريباً.

وقال كارلوس فرنانديز دي كوسيو، نائب وزير الخارجية الكوبي، إنّ التقرير كاذب تماماً ولا أساس له من الصحة، ووصفه بأنه تلفيق أمريكي يهدف لتبرير حظر اقتصادي تفرضه واشنطن منذ عقود على الجزيرة.

وأضاف أن كوبا ترفض أي وجود عسكري أجنبي في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

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