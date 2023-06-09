أوكرانيا: رصدنا اتصالاً يثبت تدمير الروس سد كاخوفكا

المصدر: كييف - رويترز

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قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه رصد مكالمة هاتفية تثبت أن مجموعة تخريب روسية فجرت سد ومحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأدى تدمير السد يوم الثلاثاء إلى فيضانات واسعة أجبرت آلاف السكان على الفرار وأحدثت دماراً بيئياً. وتتهم روسيا كييف بتدمير السد. ونشر الجهاز مقطعاً صوتياً مدته دقيقة ونصف الدقيقة للمحادثة المزعومة التي بدا فيها أن رجلين يناقشان تداعيات الكارثة باللغة الروسية.

وقال رجل منهما وصفه جهاز الأمن الداخلي الأوكراني بأنه جندي روسي إن الأوكرانيون لم يضربوه، كانت هذه مجموعتنا التخريبية، أرادت تخويف الناس بهذا السد.

وأضاف: «لكن الأمر لم يمض وفق الخطة، وقاموا بأكثر مما خططوا له». ولم يكشف الجهاز عن تفاصيل أخرى للمحادثة أو المشاركين فيها. وقال إنه فتح تحقيقاً جنائياً في جرائم حرب وإبادة بيئية.

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