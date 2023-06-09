ماكرون يزور ضحايا هجوم أنسي

المصدر: أنسي - أ.ف.ب

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وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، اليوم الجمعة، إلى غرونوبل حيث نقل ثلاثة من الأطفال الأربعة الذين أصيبوا في اليوم السابق خلال هجوم بسكين في أنسي لتلقي العلاج في المستشفى.

وقالت الرئاسة، إنه عقب الهجوم ماكرون وعقيلته الضحايا وعائلاتهم وكل من ساهم في مساعدتهم ودعمهم في أنسي. وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، أفاد أن اثنين من الأطفال الأربعة الذين أصيبوا في هجوم الخميس ما زالا في حالة طوارئ مطلقة. وأحد الأطفال المصابين بريطاني وآخر هولندي. ونقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و36 شهراً، إلى جنيف وغرونوبل بعد تلقيهم إسعافات أولية في موقع الحادث.

وأثار الهجوم بسكين الذي وقع في وضح النهار في حديقة مزدحمة في المدينة قرب بحيرة، استياء في فرنسا. ووصل إيمانويل ماكرون الذي استنكر هجوماً جباناً إلى أنسي الجمعة برفقة زوجته بريجيت. وتأتي زيارة ماكرون عقب زيارة رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، ووزير الداخلية، جيرالد دارمانان، المدينة.

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