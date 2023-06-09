إصابة مبنى سكني بطائرة مسيّرة في فورونيج جنوب روسيا

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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سقطت طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج بجنوب روسيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، وسط تزايد الهجمات الاوكرانية على الجانب الروسي.

وسجل العديد من الهجمات بمسيرات على مدن روسية منها موسكو في الأشهر القليلة الماضية في وقت تقول كييف إنها تستعد لشن هجوم مضاد كبير. ويعتبر هذا أول هجوم من نوعه على فورونيج المدينة التي تعد مليون نسمة وتقع ما بعد منطقة بيلغورود الحدودية التي تعرضت لقصف أوكراني مكثف.

وقال الحاكم ألكسندر غوسيف على تلغرام: سقطت مسيرة على شارع بيلينسكي في فورونيج، مضيفاً أنّ شخصين على الأقل أصيبا بجروح في الهجوم الذي وقع على مسافة 200 كلم عن الحدود الأوكرانية.

وعرضت وسائل إعلام رسمية روسية، صوراً لمبنى تحطمت بعض نوافذه واسودّ أحد جدرانه، في مكان سقوط المسيرة على ما يبدو. وقال غوسيف، إن جهاز الأمن إف إس بي وأجهزة الطوارئ تعمل قرب المبنى ووعد بتقديم المساعدة للأهالي.

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