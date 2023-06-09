روسيا: احتدام القتال في زابوريجيا جنوب أوكرانيا

المصدر: موسكو- رويترز

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ذكرت روسيا، أن معارك عنيفة نشبت في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، بعد أن قالت إنها صدت محاولات متكررة من الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية لاختراق الجبهة وشق صف قواتها.

وأبلغ كبار قادة الجيش، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، بأن روسيا تمكنت من صد الهجمات بنجاح. ورفضت أوكرانيا التعليق على الهجوم المضاد الذي طال انتظاره واتهمت روسيا بنشر أكاذيب بشأنه.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن الهجوم الأوكراني المضاد جار بالفعل. وقال ناطق باسم مجموعة قوات فوستوك الروسية، إنه تم تدمير 13 دبابة أوكرانية في معارك بمنطقة زابوريجيا وثمان في منطقة دونيتسك.

وأعلنت المجموعة اندلاع معارك بالمدفعية والطائرات المسيرة شارك فيها جنود المشاة. وذكر مدونون عسكريون روس، أن هناك معارك ضارية على جبهة زابوريجيا بالقرب من مدينة أوريكيف.

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