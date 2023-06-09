واشنطن تشاور حلفائها لمواجهة استفزازات بيونغيانغ

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن أمريكا تحافظ على تنسيق وثيق مع حلفائها، بينما تنتقد الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية لإعادة محاولة إطلاق صاروخ إلى الفضاء.

وقال البريجادير جنرال، بات ريدر، الناطق باسم البنتاغون، في إيجاز صحافي، أنّه لن يتكهن بحالات عدم اليقين، عندما تم سؤاله عن احتمال قيام الشمال بمحاولة ثانية لإطلاق الصاروخ، وفق شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

وفي إشارة إلى إعلان كوريا الشمالية عن محاولة ثانية لإطلاق الصاروخ، قال الناطق، إن بيونغيانغ يجب أن تدرك حقيقة أن وزير الدفاع الأمريكي، أوستن لويد، والكثير من زعماء العالم، أدانوا مؤخراً عملية الإطلاق الأخيرة للصاروخ، التي تعد انتهاكاً مزعزعاً للاستقرار لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدّد ريدر، على أن أمريكا ستواصل إجراء مشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء وشركاء آخرين، في المنطقة، لبحث الوضع والحفاظ على التعاون للحد من الاستفزازات المحتملة.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في 31 مايو الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت ما وصفتها بأنها مركبة إطلاق فضائية باتجاه الجنوب.

بدورها، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن بيونغيانغ أطلقت صاروخاً باليستياً محتملاً، وحثت السكان في أوكيناوا على الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض.

وكانت كوريا الشمالية قد اخطرت اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي بين 31 مايو و11 يونيو، رغم انتقادات دولية بأن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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