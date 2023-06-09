24 مصاباً بانهيار ممر مشاة مرتفع في تكساس

المصدر: تكساس - أ ب

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أصيب ما يقرب من 24 مراهقاً في معسكر صيفي، إثر انهيار ممر مشاة مرتفع بمدينة ساحلية في ولاية تكساس، حيث نقل خمسة منهم إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وقال مسؤولون في مقاطعة برازوريا، إنه لم يكن من المتوقع أن تكون أي من الإصابات مهددة للحياة. وكان سبب انهيار الممشى في سيرفسايد بيتش، وهي مدينة صغيرة على خليج المكسيك، على بعد 97 كيلومتراً جنوب وسط مدينة هيوستن، قيد التحقيق.

وأفاد جاستن ميلز، مساعد رئيس قسم الإطفاء التطوعي في سيرفسايد بيتش، بأنّ إدارته استجابت لمكالمة طوارئ. وأعدت مناطق هبوط للطائرات العمودية الطبية.

وقالت شارون ترور، مسؤولة الإعلام في مقاطعة برازوريا، إن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً ومن معسكر الزمالة الصيفي لمدينة بايو.

ونقل الخمسة الذين تم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ميموريال هيرمان في هيوستن، مشيرة إلى أنّ ستة نُقلوا إلى مستشفيات محلية بواسطة سيارات إسعاف، فيما ونُقل نحو 10 آخرين إلى مستشفيات بواسطة سيارات خاصة.

وأظهر مقطع مصور من الجو من محطة كيه تي أر كيه التلفزيونية، أن الممر يبدو وكأنه مصنوع من الخشب ويؤدي إلى مبنى.

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