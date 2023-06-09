الوكالة الذرية: محطة زابوريجيا تتلقى المياه من احتياطي سد كاخوفكا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس الخميس أن محطة زابوريجيا النووية في شرق أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية، لا تزال تتلقى المياه من احتياطي سد كاخوفكا بهدف تبريد الوقود.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنه تبين بعد الفحص أن عملية الضخ "تتواصل رغم أن مستوى المياه تراجع الى ما دون عتبة 12,7 مترا".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية.

يقع السد على نهر دنيبر، ويشكل خزانا يوفر مياه التبريد للمحطة النووية، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال السد.

ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي المحطة الأسبوع المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز