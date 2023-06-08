زيلينسكي يزور خيرسون

المصدر: خيرسون - أ.ف.ب

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زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، منطقة خيرسون التي تجتاحها فيضانات ناجمة عن تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبرو، أدت إلى إجلاء آلاف المدنيين، وأشاد بجهود عناصر الإنقاذ والمتطوعين.

وقال زيلينسكي: «في خيرسون، زرت نقطة عبور حيث يتم إجلاء السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات، مهمتنا هي حماية الأرواح ومساعدة الناس قدر الإمكان، أشكر عناصر الإنقاذ والمتطوعين! أشكر كل من شارك في هذا العمل!».

ونشر مقاطع فيديو تظهر لقاءه مسؤولين محليين. وقبيل ذلك، أعلن زيلينسكي أنه قام برحلة عمل إلى منطقة خيرسون، حيث رأى صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية، إجراءات أمنية معززة في الصباح.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه عقد اجتماعا ناقش فيه عملية إجلاء السكان من مناطق معرضة لخطر الفيضانات، وتنظيم تقديم الدعم في المناطق التي غمرتها المياه. وأشار إلى أنه تم التطرق أيضا إلى آفاق استعادة النظام البيئي في المنطقة والوضع العملياتي العسكري.

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