بلينكن: الولايات المتحدة «منخرطة بعمق» في الشراكات الخليجية

المصدر: (عواصم - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من الرياض، أمس، مواصلة بلاده الالتزام تجاه شركائها الخليجيين، وقال، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، إن «الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعاً».

وأشار بلينكن إلى أن دول «مجلس التعاون الخليجي هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً وازدهاراً». ولفت بلينكن في كلمته أمام الوزراء إلى «أننا نعمل معاً للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن». وفي الشأن السوري، قال «إننا مصممون على إيجاد حل سياسي في سوريا يحافظ على وحدتها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها». سبق ذلك، لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، أمس، وزير الخارجية الأمريكي، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المختلفة وسُبل تعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً، والجهود المبذولة بشأنها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن المسؤولين ناقشا التعاون الاقتصادي، وقضايا الطاقة النظيفة. وأضافت «أكدا التزامهما باستقرار وازدهار المنطقة». وقال المتحدث باسم «الخارجية الأمريكية»، ماثيو ميلر، إن بلينكن التقى بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان. وأضاف أنهما ناقشا قضايا منها الجهود المبذولة «لتحقيق سلام دائم في اليمن». وأردف ميلر أن الوزيرين تعهدا بمواصلة التعاون؛ لإنهاء القتال في السودان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز