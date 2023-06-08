خطة معدلة للسلام في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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أفادت مصادر سياسية يمنية بأن مبعوث الأمم المتحدة، يعمل على إعداد خطة سلام معدلة في البلاد، تستمد فحواها من المبادرة السعودية المطروحة في أبريل الماضي، فيما أكد مكتب المنظمة الدولية في اليمن، أن الجوع يتسبب في مزيد من الوفيات.

المصادر السياسية، تحدثت عن قيام خبراء مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبورغ، على إعداد تصور خاص باتفاق معدل للسلام يستند أساساً على المبادرة التي قدمتها السعودية أبريل الماضي، وتسببت عراقيل ميليشيا الحوثي في عدم التوقيع عليها بعدما قبلت بها الحكومة اليمنية، وأن توقعات طرح المشروع خلال يونيو الجاري تقوم على ثلاثة محاور، أولها: إنساني - اقتصادي، وثانيها: وقف إطلاق النار، والثالث: اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن إن الصراع والجوع متشابكان بشدة، ولا يزال الصراع المحرك الرئيس للجوع الشديد. وإن الاستجابة الإنسانية، تنقذ الأرواح كل يوم.

وفي تقرير وزعه مكتب الشؤون الإنسانية، هناك بعض الأمل مع استمرار مفاوضات السلام، لكن لا يزال ملايين اليمنيين يشعرون بالآثار الحادة للصراع. إلا أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يضطلعون بدور قيادي في هذه القضايا، بما في ذلك الصراع والجوع ونهج حماية المدنيين.

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