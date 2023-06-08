تفريغ إطارات السيارات احتجاج مناخي بالدنمارك

المصدر: (كوبنهاغن - وكالات)

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أعلنت جماعة لنشطاء المناخ مسؤوليتها، أمس، عن تفريغ إطارات سيارات في العاصمة الدنماركية. وقالت الشرطة إن أكثر من 100 سيارة تعرضت للتخريب. وقالت جماعة «تاير اكستنغويشرز» (مفرغو الإطارات) على موقعها الإلكتروني «إننا ندافع عن أنفسنا ضد تغير المناخ وتلوث الهواء والسائقين غير الآمنين». وتنشط هذه الجماعة في بلدان أخرى.

وناشدت شرطة كوبنهاغن شهود الواقعة التقدم للإدلاء بأقوالهم، قائلة «نحقق في التخريب، ونود أن نسمع من المواطنين الذين شاهدوا شيئاً ما» في وقت متأخر الثلاثاء أو في وقت مبكر من أمس.

وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن كايبرغ لصحيفة «إكسترا بلاديت» إنه كان من الصعب تحديد عدد المركبات التي تأثرت على وجه الدقة حتى أبلغ الجميع عن تفريغ إطاراتهم من الهواء.

إلى ذلك، قال دان يورجنسن وزير سياسة المناخ العالمية الدنماركي، إن طاقة الرياح البحرية تمثل فرصة للدول كي تحقق إيرادات بعد عقود من دعم الطاقة المتجددة، بعدما أعلنت البلاد أنها ستتولى المسؤولية في مشروعات مستقبلية خاصة بطاقة الرياح.

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