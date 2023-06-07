وزير خارجية بريطانيا: تهديدات الكرملين لن تردعنا

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن بلاده لن تُردع بالتهديدات الصادرة من روسيا حول تسليم أسلحة غربية إلى أوكرانيا، متوقعاً المزيد من الخطابات الحادة من الكرملين.

وقال كليفرلي، اليوم، على هامش اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في باريس: «اتخذنا قراراً واعياً بأنه لا يمكننا السماح بأن يردعنا خطاب التصعيد أو التهديدات من فلاديمير بوتين أو من الكرملين عن القيام بالأمر الصحيح».

وأضاف: «فيما يقترب الأوكرانيون من تحقيق النجاح والنصر، سيكون هناك المزيد من الخطابات الحادة من الكرملين».

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