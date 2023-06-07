بابا الفاتيكان يخضع لجراحة في البطن

المصدر: أ ف ب

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خضع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم، لعملية جراحية في البطن.

وأعلن الفاتيكان، اليوم، انتهاء العملية، التي أجريت لمعالجة فتق في البطن، دون مضاعفات، وذلك بعد ساعات من نقل البابا فرنسيس، البالغ 86 عاماً، إلى مستشفى جيميلي في روما.

وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان، في بيان عبر «تلغرام»: «انتهت العملية، جرت دون مضاعفات»، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ثلاث ساعات.

وكان مدير الإدارة الإعلامية للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، قد أوضح، في بيان، أن البابا يعاني فتقاً يتسبب في أعراض متكررة ومؤلمة ومتفاقمة.

يُذكر أن البابا فرنسيس، القائد الروحي لنحو 1,3 مليار كاثوليكي في العالم منذ عقد، عانى مشكلات صحية متزايدة خلال العام الماضي.

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