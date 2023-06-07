فقدان 7 أشخاص بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

المصدر: موسكو - رويترز

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا القول، إن سبعة أشخاص على الأقل فُقدوا بعدما غمرت مياه من سد نوفا كاخوفكا الذي تعرض للتدمير مناطق مجاورة.

ودُمر سد نوفا كاخوفكا الذي تسيطر عليه موسكو على نهر دنيبرو أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من الخطوط الأمامية في منطقة خيرسون وإجبار القرويين على الفرار.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات في انهيار السد. وقال مسؤولون أوكرانيون، إن حوالي 42 ألفاً معرضون لخطر الفيضانات سواء في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية أو الأوكرانية على طول نهر دنيبرو.

وحذّر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، من عواقب وخيمة وبعيدة المدى. ونقلت تاس عن فلاديمير ليونتيف، رئيس بلدية نوفا كاخوفكا قوله: «تأكدنا من فقد سبعة أشخاص».

وأجلت السلطات أكثر من 900 أمس الثلاثاء من المدينة التي تسيطر عليها روسيا ويقطنها حوالي 45 ألفا وتقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وقال المسؤولون الأوكرانيون، إن أفراد نحو 80 مجتمعا في أنحاء منطقة خيرسون معرضون لخطر الفيضانات.

وأوضح حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات غمرت 1582 منزلا على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو مع إجلاء نحو 1457 شخصاً خلال الليل.

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