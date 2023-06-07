أوكرانيا في انتظار اتفاقات نهائية لتزويدها بطائرات «إف - 16»

المصدر: كييف - رويترز

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه تلقى عرضاً جاداً وقوياً من قادة دول على استعداد لتزويد كييف بمقاتلات من طراز إف-16، وإنه ينتظر وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع حلفاء رئيسيين.

ووفق بيان على موقعه الإلكتروني، أضاف زيلينسكي: «شركاؤنا يعرفون عدد الطائرات التي نحتاجها، يوجد بالفعل تفاهم بشأن العدد مع بعض شركائنا الأوروبيين، إنه عرض جاد وقوي».

وأضاف زيلينسكي، أنّ كييف تنتظر الآن اتفاقات نهائية مع حلفائها، بما في ذلك اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة. ولم يتضح بعد أي من حلفاء كييف على استعداد لإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.

وأبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قادة مجموعة السبع الشهر الماضي، أن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة التي ينظمها الحلفاء للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16، إلا أنّ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قال إنه لا يوجد قرار نهائي بعد فيما يتعلق بإرسال واشنطن للطائرات.

وقالت روسيا أمس الثلاثاء، إنه يمكن تعديل مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لحمل أسلحة نووية، محذرة من أن إمداد كييف بها سيفاقم الصراع.

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