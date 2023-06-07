المستشار الألماني يصطحب ماكرون في جولة مفاجئة في بوتسدام

المصدر: د ب ا

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اصطحب المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة سير غير مقررة حول وسط مدينة بوتسدام قبل عشاء عمل.

وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها شولتس رئيس دولة أو حكومة في مقر إقامته في بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورغ التي تحيط ببرلين.

واستمر العشاء في بوتسدام ما يقرب من ثلاث ساعات، أطول بكثير مما كان مخططا له.

ومع ذلك، لم يكن الأمر سرا تماما، حيث كان وفدا البلدين حاضرين أيضا، لكن شولتس وماكرون جلسا على طاولة منفصلة.

ورجح تحدثهما عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وكذلك القضايا الأوروبية مثل مقترحات المفوضية الأوروبية لإصلاح قواعد الديون، وهو موضوع مثير للجدل بشكل خاص بين ألمانيا وفرنسا.

وكان ماكرون وشولتس قد التقيا الأسبوع الماضي في القمة الأوروبية في مولدوفا، حيث أطلقا محاولة وساطة مشتركة في الصراع في شمال كوسوفو.

ووقف أكثر من 50 شخصا في ساحة "نوير ماركت" وشاهدوا شولتس وماكرون وهما يتحدثان أثناء تناول العشاء في أحد المطاعم، بينما وقف آخرون في النوافذ لرؤية الزعيمين.

ويعتزم ماكرون زيارة ألمانيا رسميا مرة أخرى مطلع يوليو المقبل بدعوة من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

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