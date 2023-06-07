اعتقال متهمين بمحاولة انقلابية في قرغيزستان

المصدر: (بشكيك - وكالات)

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اعتقل أكثر من ثلاثين شخصاً في قرغيزستان لاتهامهم بمحاولة «تنظيم أعمال شغب وانقلاب»، وفق ما أعلن أمس، جهاز الأمن القومي في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى التي تشهد أحياناً اضطرابات سياسية. وأوضح الجهاز في بيان أن «لجنة الأمن القومي في جمهورية قرغيزستان... فكّكت النشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة بالقوة»، مشيراً إلى أن «أكثر من ثلاثين شخصاً اعتقلوا الاثنين قدموا اعترافات».

ويتهم جهاز الأمن القومي زعيمة حزب «المجلس الشعبي» غير الممثل في البرلمان بأنها الرأس المدبر في هذه المجموعة التي تضم أكثر من مئة شخص وبأنها نظمت «اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة». ويؤكد أن المجموعة «كانت ستتلقى قريباً تمويلاً من الخارج».

ونقلت قناة «آر تي عربية» الروسية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القرغيزية القول: إن مجموعة المتآمرين ضمت أكثر من مئة شخص، واعتقل أكثر من 30 منهم الاثنين وقدموا اعترافاتهم. وتداولت على الإنترنت مقاطع فيديو لاعتقالات قامت بها قوات الأمن في ما يبدو أنها منطقة منازل خاصة في العاصمة القرغيزية بشكيك. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية مسلحين يقومون بتوقيفات. وفي المساء، أكدت وكالة الأنباء الرسمية «قابار» أن جهاز الأمن القومي يجري اعتقالات، من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

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