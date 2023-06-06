البيت الأبيض يرجّح سقوط قتلى في تفجير السد الأوكراني

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن الانفجار الذي أحدث دمارا في سد في أوكرانيا أسفر "على الأرجح عن سقوط العديد من القتلى"، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن الولايات المتحدة "لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع".

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بإحداث فجوة كبيرة في سد كاخوفكا في هجوم رأت كييف فيه محاولة روسية لعرقلة هجومها المضاد المنتظر، علما بأن قوات موسكو سيطرت على السد الواقع في جنوب أوكرانيا بعد ساعات على بدء الحرب الماضي.

وأغرقت الفيضانات الناجمة عن الانفجار مدينة صغيرة وقرابة عشرين قرية، ما أدى إلى إجلاء 17 ألف شخص.

وأكد كيربي بأن ما وقع كان "انفجارا" وأحدث أضرارا "كبيرة". لكنه بدا حذرا فشدد على أن واشنطن ما زالت تنظر في الحادثة ولا يمكنها بعد توجيه أصابع الاتهام.

وقال إن الولايات المتحدة لم "تصل إلى خلاصة نهائية.. ما زلنا نحاول جمع المعلومات والتحدث مع الأوكرانيين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز