تفجير "كاخوفكا".. الكارثة من قلب "الحياة"

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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تبادلت روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، الاتهامات بتفجير سد كاخوفكا الرئيسي جنوب أوكرانيا، حيث أطلق تحذير للسكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان.

وحذرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلاً عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، التي تسيطر عليها روسيا.

ووفق مجموعة عمل تختص بالآثار البيئية لحرب أوكرانيا، فإن الانهيار التام للسد من شأنه أن يجرف الكثير من ضفته اليسرى، كما أن الانخفاض الحاد في مخزون المياه في الخزان قد يؤدي إلى حرمان المحطة النووية من التبريد الضروري، إضافة إلى تجفيف إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم.

تم بناء سد كاخوفكا الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً وطوله 3.2 كم، في عام 1956 على نهر دنيبروبتروفسك كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

ويحتوي على خزان بمساحة 18 كم3، يزود شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالمياه، وكذلك محطة زابوريجيا النووية، التي تخضع للسيطرة الروسية.

وتوازي كمية المياه في خزان السد حجم بحيرة "سالت ليك" في ولاية يوتا الأمريكية.

ومن شأن تفجير السد الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، والذي تسيطر عليه روسيا، أن يطلق العنان لتسونامي مدمر عبر جزء كبير من منطقة خيرسون التي ضمتها روسيا.

منظومة

تمتلك أوكرانيا نظام طاقة تحتل فيه محطات الطاقة الكهرومائية المركز الثالث، بعد الطاقة الحرارية (الفحم والغاز الطبيعي) والطاقة الذرية.

تمنح الإمكانات الاقتصادية والتقنية أوكرانيا موارد طاقة كهرومائية تبلغ نحو 20 مليار كيلوواط\ساعة، لا يتم استخدام أكثر من 50% منها، حيث يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة الكهرومائية الأوكرانية حالياً 8% من إجمالي قدرة نظام الطاقة المشترك في البلاد، بمتوسط إنتاج سنوي للطاقة الكهربائية يبلغ 10.8 مليارات كيلوواط\ساعة.

سد ومحطة دنيبر

يقع في مدينة زابوريجيا، ويعد معبراً مهماً يربط ضفتي نهر دنيبر، ويحتوي على قفل مائي يسمح بالملاحة على طول النهر وحول السد.

يبلغ طول السد 800 متر، وتتجاوز سعته التخزينية 33.3 كم3، وينتج السد 1,548 ميجاوات، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في سلسلة المحطات الواقعة على امتداد نهر دنيبر، وتوفر الطاقة لمنطقة دونيتسك ريفي ريه الصناعية.

تم بناء المحطة من قبل الاتحاد السوفييتي على مرحلتين؛ المرحلة الأولى شهدت بناء "دنيبروHES-1" بين عامي 1927-1932، ولكن تم تدميره خلال الحرب العالمية الثانية لكبح تقدم القوات الألمانية عبر النهر، ثم أعيد بناؤه في 1944-1950.

في المرحلة الثانية تم بناء "دنيبروHES-2" بين عامي 1969-1980 وتم تحديثه بداية الألفية الثالثة.

سد ومحطة كييف

يعرف محلياً باسم "بحر كييف"، وهو خزان مياه كبير يقع على نهر دنيبر، يحمل اسم العاصمة الأوكرانية ويغطي مساحة 922 كيلومتراً مربعاً داخل. تم ملؤه في 1964-1966 بعد بناء سد محطة كييف للطاقة الكهرومائية في فيشهورود. يستخدم الخزان بشكل رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية والاستهلاك الصناعي والعام والري.

سد ومحطة كانيف

سمي على مدينة كانيف، ويغطي مساحة إجمالية قدرها 675 كيلومتراً مربعاً داخل منطقتي تشيركاسي وكييف. تم إنشاؤه في عام 1972 بعد بناء سدود محطة كانيف للطاقة الكهرومائية.

سد ومحطة كريمنشوك

أكبر خزان للمياه على نهر دنيبر، يحمل اسم مدينة كريمنتشوك، وهو السد الثالث على النهر، يغطي مساحة إجمالية قدرها 2250 كيلومتراً مربعاً في أراضي بولتافا وتشيركاسي وكيروفوهراد أوبلاست وسط أوكرانيا.

يحتوي السد على محطة لتوليد الطاقة بقدرة مركبة تبلغ 624 ميجاوات (837000 حصان). أنشئ في مايو 1954، وبدأ ملء الخزان في أكتوبر 1959، وتم تشغيل آخر مولد في عام 1960 وتم افتتاح السد ومحطة توليد الكهرباء في عام 1961.

سد ومحطة كاميانسكي

خزان مياه يقع في الجزء السفلي من نهر دنيبر، سمي على اسم مدينة كاميانسكي، ويغطي مساحة إجمالية قدرها 567 كيلومتراً مربعاً داخل دنيبروبيتروفسك أوبلاست. أنشئ في 1963-1965، يستخدم بشكل رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية والنقل وتربية الأسماك والاستهلاك العام. يبلغ طول الخزان 114 كم، وعرضه 5 كم (8 كم كحد أقصى)؛ يبلغ عمقه 15 متراً، وحجمه 2.45 كيلومتر مكعب، خلال فصل الشتاء، يتجمد الماء في السد.

تقع موانئ كريمنشوك ومجمع دنيبر للتخصيب المعدني في هوريشني بلافني على ضفافه. وكذلك محطة الطاقة الكهرومائية في دنيبر الوسطى التي شيدت خلال الفترة 1956-1965.

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