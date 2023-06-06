فيضانات هايتي .. 42 قتيلاً وتشريد الآلاف

المصدر: فلوريدا - د.ب.أ

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قالت وكالة حكومية معنية بمواجهة الكوارث في هايتي، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلفت ما لا يقل عن 42 قتيلاً، و11 مفقوداً، وشرّدت نحو 19 ألف شخص.

وقال مكتب الحماية المدنية في هايتي، إن 7475 أسرة، على الأقل، تضررت من سوء الأحوال الجوية، وغمرت المياه 13633 منزلاً على الأقل، في عدة إدارات إقليمية، فيما كانت مدينة ليوجان، جنوب عاصمة هايتي بورت أو برنس، الأكثر تضرراً.

وأفاد رئيس مكتب الحماية المدنية، جيري تشاندلر، بأن المدينة سجلت 11 حالة وفاة على الأقل، أمس الاثنين، عندما كان عدد القتلى لا يزال يبلغ نحو 30، مشيراً إلى أنّ الحصيلة لا تزال أولية.

وتم تحديث الأرقام والتي أظهرت أن الأضرار أكبر مما كان يعتقد في البداية. وقالت السلطات، إن 85 شخصاً على الأقل أصيبوا أيضا في سبع من أصل عشر مقاطعات إقليمية في البلاد، لافتاً إلى أنّ التأثير الأكبر كان في منطقة الغرب.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوضع مثير للقلق للغاية، بالنظر إلى أن موسم الأعاصير لا يزال في بدايته، مضيفاً: حتى قبل الانهيارات الأرضية والفيضانات، كان نصف عدد سكان هايتي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ندعو المانحين إلى زيادة الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، للحصول على مبلغ 720 مليون دولار، والتي للأسف تم تمويلها بنسبة 20 % فقط.



بدوره، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأنّه في حين لا تزال العواقب الكاملة لهطول الأمطار غير معروفة، ستبدأ الوكالة الأممية في توفير وجبات ساخنة للنازحين خلال الساعات المقبلة.

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