قرغيزستان .. «محاولة انقلاب» واعتقال العشرات

المصدر: بشكيك - أ.ف.ب

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اعتقل أكثر من ثلاثين شخصاً في قرغيزستان، لاتهامهم بمحاولة تنظيم أعمال شغب وانقلاب، وفق ما أعلن الثلاثاء جهاز الأمن القومي.

وأوضح الجهاز في بيان، أنّ لجنة الامن القومي في قرغيزستان فكّكت النشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب من أجل السيطرة على السلطة بالقوة، مشيراً إلى أن أكثر من ثلاثين شخصا اعتقلوا الإثنين وقدموا اعترافات.

ويتّهم جهاز الأمن القومي، زعيمة حزب المجلس الشعبي غير الممثل في البرلمان، بأنها الرأس المدبر في هذه المجموعة التي تضم أكثر من مئة شخص وبأنها نظمت اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية مسلحين يقومون بتوقيفات، قبل أن تؤكّد أكدت وكالة الأنباء الرسمية «قابار»، أن جهاز الأمن القومي يجري اعتقالات، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وشهدت قرغيزستان، أزمات سياسية متعاقبة في 2005 و2010 و2020. وجرت الاعتقالات بعد أيام من زيارة قام بها رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال للبلاد، وأكد له خلالها الرئيس صادير جاباروف، أن بلاده مستعدة للعمل يداً بيد مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات المشتركة وتعزيز الحوار وإيجاد حلول مستدامة.

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