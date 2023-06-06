كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن تفجير سد كاخوفسكايا

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

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أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في خيرسون.

وقالت القيادة: «قامت القوات الروسية بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، يتم حالياً تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات، جميع الخدمات تعمل، ويتم مراقبة الوضع حالياً».

ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية، سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة ومغادرة المنطقة، مع التحذير من معلومات مضللة.

وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، في مقطع مسجل مصور عبر تطبيق «تلغرام»، إن الجيش الروسي شن هجوماً آخر، محذراً من أن منسوب المياه سيرتفع إلى مستويات حرجة في غضون ساعات.

إلى ذلك، أكد فلادمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، أنه تم تدمير الجزء العلوي من السد نتيجة لهجوم. وأضاف أنه على الرغم من تضرر العديد من بوابات الفيضان بالسد، وانطلاق المياه بدون سيطرة، فإن هيكل السد أسفل المياه تمكن من النجاة من الهجوم. وجراء ما أسماه ليونتيف العمل الإرهابي، ارتفع منسوب المياه بنحو 2.5 متر، موضحاً أنه لا يوجد حاجة لإجلاء المواطنين الآن.

في الأثناء، قال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعاً طارئاً يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا.

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