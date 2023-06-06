روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن تفجير سد كاخوفسكايا

المصدر: د ب أ

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تتبادل روسيا وأوكرنيا الاتهامات بالمسؤلية عن تفجير سد كاخوفكا الشهير في مدينة خيرسون.

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة خيرسون.

وقالت القيادة " قامت "القوات الروسية المحتلة" بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يتم حاليا تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات. جميع الخدمات تعمل. ويتم مراقبة الوضع حاليا" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية " يوكرينفورم" .

من ناحية أخرى، أكد فلادمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، لشبكة " ار تي " الروسية أنه تم تدمير الجزء العلوي من السد" نتيجة لهجوم.

وأضاف أنه على الرغم من تضرر العديد من بوابات الفيضان بالسد، وانطلاق المياه بدون سيطرة، فإن هيكل السد أسفل المياه تمكن من النجاة من الهجوم.

ونتيجة ما أسماه ليونتيف" بالعمل الارهابي"، ارتفع منسوب المياه بنحو 5ر2 متر، موضحا أنه لا يوجد حاجة لإجلاء المواطنين الآن.

وكانت موسكو قد اتهمت كييف أكثر مرة بشن هجمات على سد كاخوفسكايا، محذرة من أن أي انتهاك قد يؤدي لوقوع كارثة، ويسفر عن وفاة الآلاف من المدنيين. كما تتهم أوكرانيا روسيا بالتخطيط لتفجير السد في عملية تهدف لتصوير كييف على أنها المنفذة للهجوم.

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