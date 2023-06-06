أولى تعزيزات «الناتو» تصل إلى كوسوفو

المصدر: (بروكسل- أ.ف.ب)

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أعلن حلف الناتو أن أولى تعزيزاته إلى كوسوفو وصلت أمس، وذلك بعدما أدت صدامات مع محتجين من الإثنية الصربية، إلى سقوط 30 جريحاً في صفوف قوة حفظ السلام التي يقودها التكتل.

وكان الحلف أعلن الأسبوع الماضي، أنه بصدد إرسال نحو 700 عنصر إضافيين، بعد اندلاع أعمال عنف على خلفية نزاع حول انتخابات محلية في شمالي كوسوفو. وجاء في بيان للحلف، أن نحو 500 جندي تركي يشكّلون النواة الأكبر للتعزيزات، وهم «سينتشرون في كوسوفو، طالما اقتضى الأمر ذلك».

وتم إخطار كتيبة إضافية متعدّدة الجنسيات من قوات الاحتياط، بوجوب البقاء على جهوزية لتعزيز قوة كفور، التي يقودها حلف الناتو لحفظ السلام في كوسوفو، إذا لزم الأمر.

قاطع الصرب الانتخابات البلدية في أبريل في مناطق في شمالي كوسوفو، ما أسفر عن انتخاب رؤساء بلديات ألبان، بنسبة إقبال تقل عن 3,5 في المئة. وأشعل تنصيبهم مؤخراً من قبل حكومة كوسوفو أزمة جديدة.

ويطالب المتظاهرون برحيل رؤساء البلديات الألبان، الذين يعتبرونهم «غير شرعيين»، وكذلك رحيل شرطة كوسوفو.

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