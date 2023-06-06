إيران تعلن فتح بعثاتها في الرياض وجدة اليوم

المصدر: (طهران - د.ب.أ)

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أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إعادة فتح أبواب السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسمياً 6 و7 يونيو الجاري. وفي تصريح له، أمس، قال كنعاني، إن استئناف الأنشطة رسمياً في السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين لدى المملكة العربية السعودية، يأتي في إطار التوافقات الثنائية بين إيران والسعودية، بشأن عودة العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن كلاً من السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، بدأتا الأنشطة بالفعل، قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى البقاع المقدسة، ومن أجل تسهيل إجراءات السفر لهم، على أن يتم اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، إعادة فتح أبواب كليهما رسمياً، بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين.

وكانت إيران والمملكة العربية السعودية اتفقتا في العاشر من الشهر الماضي، على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة العمل في سفارتيهما من جديد.

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