المحيطات تبتلع حمولة 2000 شاحنة من البلاستيك يومياً

المصدر: وام

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى القضاء على التلوث البلاستيكي، مذكِّراً المجتمع الدولي بأن هناك ما يعادل حمولة 2000 شاحنة قمامة مملوءة بالمواد البلاستيكية تُلقى كل يوم في المحيطات والأنهار والبحيرات.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى المجتمع الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي تحتفل فيه المنظمة الدولية هذا العام، بالدعوة إلى القضاء على التلوث البلاستيكي، من العواقب الجسيمة لهذا لوضع الراهن بهذا الخصوص، موضحاً أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها الأمر في الطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نستنشقه.

وقال: «كلما ازداد إنتاجنا من البلاستيك أسهم في تفاقم لأزمة المناخ»، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بدأ العام الماضي عملية تفاوض على اتفاق ملزم قانوناً لإنهاء التلوث البلاستيكي، واصفاً هذه الخطوة بالخطوة الأولى المبشرة.

وحث غوتيريش جميع المعنيين على الاصطفاف خلف هذا المسعى، لافتاً إلى التقرير الصادر حديثاً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يظهر إمكانية تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2040، شريطة التحرك الآن في اتجاه إعادة استخدام البلاستيك وإعادة تدويره.

وشدد على أهمية وقوف الحكومات والشركات والمستهلكون على حد سواء معاً من أجل تحقيق هدف التخلص من إدمان المجتمعات على استخدام البلاستيك، وأيضاً من أجل الدفع بقوة في اتجاه تحقيق هدف النفايات الصفرية، ونبني اقتصاداً دائرياً بحق.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن إنتاج نحو 400 مليون طن من المواد البلاستيكية حول العالم كل عام يُستخدم ثلثها مرة واحدة فقط.

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