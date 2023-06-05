روسيا .. أسطول المحيط الهادئ يبدأ تدريباته في بحر اليابان

المصدر: موسكو - د.ب.أ

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قالت البحرية الروسية، اليوم الإثنين، إن أسطول المحيط الهادئ بدأ تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك، بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن الخدمة الصحافية لأسطول المحيط الهادئ، إنه وفقاً لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، ستكون التدريبات منذ الخامس من يونيو الجاري وحتى 20 من يونيو.

ووفق البيان، تشارك أكثر من 60 سفينة حربية وسفن دعم الأسطول ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف مقاتل، في تدريب مجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ.

وأشار أسطول المحيط الهادئ إلى أنه يتم حالياً نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة. وأضاف البيان، أنه بقيادة أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور لينا، يجري تنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه البحار البعيدة.

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