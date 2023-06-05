بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع زعيمي الدنمارك وبريطانيا

المصدر: واشنطن - أ.ب

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يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زعيمي الدنمارك وبريطانيا في واشنطن لإجراء محادثات ستركز على مستقبل الحرب في أوكرانيا، والجهود المتعلقة بتدريب الجيش الأوكراني وتزويده في نهاية المطاف بمقاتلات «إف-16».

وتلعب بريطانيا والدنمارك، دوراً محورياً في خطة دولية مشتركة ناشئة أقرها بايدن مؤخراً بعد أشهر من مقاومة دعوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شراء مقاتلات أمريكية.

وتأتي اجتماعات بايدن المنفصلة مع زعيمي البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، حيث سيلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن اليوم الإثنين، والزعيم البريطاني، ريشي سوناك، الخميس المقبل.

وتأتي الاجتماعات في لحظة تتطلع فيها الولايات المتحدة وأوروبا لإثبات قوة التحالف الغربي أمام موسكو، وترسيخ الالتزام الغربي طويل الأجل تجاه أوكرانيا مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق.

وقال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: «أحد الأشياء التي سيتناولها الرئيس خلال الاجتماعين معرفة وجهات نظر فريدريكسن وسوناك بشأن الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا على المدى البعيد، كما سيتناول الزعماء مسألة توفير طائرات «إف-16» لأوكرانيا».

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