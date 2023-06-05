أمريكا: صوت الانفجار فوق واشنطن سببه طائرة عسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأحد أن صوت الانفجار الشديد الذي سمع دويه فوق منطقة العاصمة واشنطن، ووصل شرقا إلى الساحل الشرقي لولاية ماريلاند، وغربا إلى ماناساس بولاية فيرجينيا، سببته طائرة عسكرية.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ بمدينة أنابوليس أن الانفجار كان بسبب تحليق مصرح به لطائرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لما أوردته شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وأوضح المكتب أن تحليق الطائرة تسبب في صوت دوي انفجار، وأن " هذه هي المعلومات المتوفرة حاليا".

و أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن صوت الانفجار فوق العاصمة الأمريكية نتج عن اختراق طائرة عسكرية حاجز الصوت.

وتزامن مع ذلك حادث تحطم طائرة أخرى في جبال فيرجينيا، مما أثار تكهنات بوجود صلة بين الحادثين.

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