موسكو تحذّر من «المنعطف الأخطر» في تسليح كييف

المصدر: متابعة - أمجد عرار

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حذرت موسكو الغرب من «المنعطف الأخطر» في تسليح أوكرانيا، المتمثل بمدها بصواريخ بعيدة المدى، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه «ضربات دقيقة»، ضد أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، قوله إن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، سيؤدي إلى تصعيد التوتر. وقال لقناة «روسيا 1»: «يتزايد باستمرار مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية لتلك الأسلحة التي يتم استخدامها، والآن نشهد بالفعل مناقشة أولية حول الإمداد، على سبيل المثال، من فرنسا وألمانيا لصواريخ بمدى 500 كيلومتر وأكثر». وتابع: «هذا سلاح مختلف تماماً، وسيؤدي إلى منعطف آخر في دوامة التوتر». وقال إن روسيا ستنهي مهمتها «حتى النهاية. ليس لدينا بديل آخر».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، توجيه ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف تقع في مطارات عسكرية أوكرانية عدة، استخدمت فيها أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه. وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تمت إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة، وفقاً لـ«سبوتنيك».

تحييد 600

وذكرت الدفاع الروسية أنه تم تحييد نحو 600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وأعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين «ستورم شادو» بريطانية المصدر، وصاروخين تكتيكيين من طراز «توشكا أو»، و14 صاروخاً من طراز «هيمارس»، و21 مسيرة أوكرانية. وأضافت أنه تم ضرب نقاط مراقبة القوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة سومي، ومراكز القيادة والمراقبة في في دونيتسك.

في الأثناء، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، التي تعرضت لقصف أوكراني في الأيام الأخيرة، الأحد، أن معارك دارت أمس في قرية نوفايا تافوليانكا.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، في رسالة عبر تلغرام «وصلت مجموعة مخربين. وتدور معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعاً». وأبدى استعداده للقاء مقاتلين روس موالين لأوكرانيا، وتبنوا شن هجمات على المنطقة، بعدما عرضوا هذا الأمر لتبادل أسرى.

قوات قديروف

وكشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن عمل قواته في تحديد وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة. وقال إنه «تم تنشيط مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة في المنطقة التي تسيطر عليها وحدة رستم أغيف العسكرية الشيشانية»، معتبراً أن «هذا يعني أن وحداتنا قد فتحت لهم موسم الصيد».

وأضاف: «هناك بالفعل نتائج ممتازة عند تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي تقع فيها المنازل الخاصة، وفي المناطق المجاورة لها، يكتشف جنودنا اكتشافات مثيرة للاهتمام».

وقال بعض رؤساء المناطق، إن مقاتلي الوحدات الشيشانية يحرمون عناصر مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة من الزي والذخيرة والمؤن، وهذا «سيخدم الجنود الروس».

وقال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية، ليل السبت/‏‏‏‏ الأحد، بينما جرى التشويش على أربع طائرات أخرى من قبل أنظمة الحرب الإلكترونية، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. وأوضح أكسيونوف أنه لم تقع خسائر بشرية جراء هجمات الطائرات المسيرة.

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