قتلى بأمطار في الصين وفنزويلا

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت غزارة الأمطار بانهيار أرضي بأحد مناجم الصين، ما أوقع عدداً من القتلى، وغمر منجم ذهب في فنزويلا، ما أدى لقتلى أيضاً، فيما تواصل قوات الإطفاء الألمانية مكافحة حريق غابة بها ذخائر غير منفجرة شرقي البلاد.

وقال التلفزيون المركزي الصيني، إن 19 شخصاً لقوا حتفهم أمس، في انهيار أرضي وقع بأحد المناجم في إقليم سيتشوان الواقع جنوب غرب الصين.

وفي فنزويلا، لقي 12 شخصاً حتفهم في منجم مغلق للذهب في إل كاياو بجنوب شرق البلاد، منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، كما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة السبت. وصرح الجنرال ادغار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار: «حتى اليوم، لدينا 12 متوفين»، موضحاً أنهم «دخلوا منجماً مغلقاً منذ فترة طويلة».

ولليوم الخامس تواصل قوات الإطفاء الألمانية مكافحة حريق غابة بها ذخائر غير منفجرة بالقرب من بلدة يوتربوغ بولاية براندنبورغ شرقي البلاد. وأدى الحريق إلى إطلاق ألسنة لهب وأضرار ناجمة عن انبعاث الدخان.

وفي كندا، قال مسؤولون في مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة على المحيط الأطلسي، إنه تم احتواء حريق غابات منطقة هاليفاكس الذي تسبب في فرار آلاف السكان من منازلهم خلال الأسبوع الماضي، فيما يعود بشكل كبير إلى الأمطار.

وذكر ديفيد ستيفيز، وهو مسؤول في هيئة موارد الغابات بوزارة الموارد الطبيعية والمتجددة في نوفا سكوشا، أنه تم احتواء الحريق بنسبة 85 %، وهو الآن في منطقة مساحتها 9.5 كيلومترات مربعة فقط، ومن غير المرجح أن يتزايد بسبب مزيج من جهود الإطفاء والأمطار التي طال انتظارها، على حد قوله.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز