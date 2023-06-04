أمين عام الناتو لإردوغان: السويد "أوفت بالتزاماتها" للانضمام للحلف

المصدر: أ ف ب

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اسطنبول أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة، تمهيداً للانضمام للحلف.

وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الوقت حان ليحدث ذلك (الانضمام) قبل قمة فيلنيوس" المقررة في 11 و12 يوليو، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ 31.

وأعلن ستولتنبرغ إنشاء "آلية دائمة" بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وعقد اجتماع مقبل "في 12 يونيو" من دون تحديد مكان انعقاده.

وحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حفل تنصيب إردوغان في أنقرة بعد إعادة انتخابه في 28 مايو الماضي، لخمس سنوات إضافية على رأس البلاد، و"شكر تركيا" لنشرها تعزيزات في كوسوفو التي تشهد اضطرابات عنيفة.

وتشارك تركيا في قوة "كي فور" متعددة الجنسيات بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

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