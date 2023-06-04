الجيش الروسي يشنّ ضربات ليلية على مطارات أوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الروسي أنه شنّ ضربات جوية ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية، مؤكداً أنه أصاب مراكز قيادة ومعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم: «هذه الليلة، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو ضد منشآت العدو في مطارات عسكرية».

وأضافت: «أُصيبت مراكز قيادة ومحطات رادار ومعدات للطيران الأوكراني ومستودع أسلحة وذخائر». ولم تحدد مواقع هذه المطارات.

وفي الأسابيع الأخيرة، تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية، في حين تؤكد كييف، منذ أشهر، أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو، بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

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