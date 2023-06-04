أردوغان يعد بدستور شامل وتحسين الاقتصاد

المصدر: أنقرة - وكالات

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حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على تنحية الخلافات جانباً والتركيز على المستقبل مع توليه الرئاسة لخمسة أعوام جديدة أمس.

وأدى أردوغان اليمين في مراسم بالبرلمان في أنقرة. وفي مراسم تأدية اليمين بالقصر الرئاسي، تحدث أردوغان بنبرة تشي بالتصالح الداخلي، وتعهد تعزيز اليد الدبلوماسية التركية في جميع أنحاء العالم، بينما وعد في الداخل بدستور جديد وشامل وتحسين الاقتصاد.

وحضر المراسم مسؤولون رفيعو المستوى من دول ومنظمات دولية، من بينهم الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

تعهدات

وتعهد أردوغان، وهو يؤدي اليمين الرئاسية في وقت سابق أمس، بحماية بلاده ووحدة أراضيها والالتزام بالدستور.

وأضاف: «نتوقع من المعارضة أن تعمل بحسّ مسؤولية من أجل رفاه تركيا وديمقراطيتها»، طالباً من «الأحزاب والصحافيين والكتّاب والمجتمع المدني والفنانين أن يتصالحوا مع الإرادة الوطنية».

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