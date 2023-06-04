دخول الخط الخطأ وراء فاجعة «قطارات الهند»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

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كشفت التحقيقات المبدئية في حادث قطارات الهند الثلاثة، الذي وقع مساء أول من أمس، عن أن قطار كورومانديل السريع الذي ضلع في حادث السكك الحديدية المأساوي في ولاية أوديشا الهندية.

والذي أودى بحياة 288 شخصاً، دخل في خط حلقي جانبي بطريق الخطأ واصطدم بقطار بضائع كان متوقفاً هناك، بدلاً من السير في الخط الرئيسي قبل محطة باهاناجار بازار مباشرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية أمس.

منطقة ريفية

وبحسب السلطات، فإن الحادث وقع في منطقة ريفية في مقاطعة بالاسور، على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي كالكتا. وانقلبت عربات قطار «بنغالورو- هورا سوبرفاست إكسبريس» الآخر بعدما اصطدمت بعربات قطار كورومانديل السريع التي تناثرت على المسار المحاذي. وبينما كان قطار كورومانديل السريع يسير بسرعة 128 كيلومتراً في الساعة، كان قطار «بنجالورو- هورا سوبرفاست إكسبريس» يسير بسرعة 116 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت مصادر أنه تمت إحالة التقرير إلى مجلس السكك الحديدية. وبلغت حصيلة قتلى الحادث 288 شخصاً على الأقل، فيما تفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي موقع الحادث.

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